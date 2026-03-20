A cura della Redazione

Scene di estrema violenza a Villaricca, dove una lite condominiale si è trasformata in una brutale aggressione. I carabinieri, giunti sul posto, si sono trovati davanti a una scena che ha ricordato, per dinamica, il celebre incontro tra Mike Tyson ed Evander Holyfield del 1997.

I fatti sono avvenuti nella zona di Villaricca 2, in un contesto già teso a causa della prolungata mancanza d’acqua, un problema noto in città su cui stanno intervenendo Regione e Comune, ma non ancora del tutto risolto.

Nel pomeriggio di ieri, all’interno di un condominio di proprietà di un 63enne, la situazione è degenerata. Tra gli affittuari e il proprietario è scoppiata una discussione per chiarire le responsabilità del disservizio idrico. In pochi minuti, il confronto si è trasformato in un violento tafferuglio nella rampa delle scale.

Secondo una prima ricostruzione, il proprietario avrebbe colpito con un pugno uno degli inquilini, un 33enne. La reazione dell’uomo è stata però ancora più violenta: avrebbe infatti morso il 63enne, arrivando a staccargli parte dell’orecchio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno riportato la situazione alla calma tra il caos generale. Il proprietario è stato trasportato in ospedale, dove è tuttora ricoverato per la grave lesione al padiglione auricolare.

Per il 33enne sono scattate le manette: è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.

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