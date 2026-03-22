A cura della Redazione

Ancora alta l’attenzione sul rischio epatite A. Questa mattina i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, insieme ai militari forestali del Nucleo Parco, hanno denunciato un 73enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato durante un controllo stradale: nella sua auto nascondeva circa 25 chilogrammi di vongole veraci, pronte per essere immesse sul mercato.

Vongole senza controlli: scatta il sequestro

Alla verifica dei militari, i molluschi sono risultati completamente privi di tracciabilità. Nessun documento, nessuna certificazione sanitaria: un rischio concreto per i consumatori. mmediato il sequestro dell’intero carico, che sarà distrutto.

Epatite A, scattano i controlli dopo l’ordinanza

Il caso è particolarmente grave perché arriva a poche ore dall’ordinanza del Comune, che ha imposto misure urgenti per contenere il rischio di contagio da epatite A. Proprio i prodotti ittici non controllati sono considerati tra i principali veicoli di trasmissione del virus. Per l’uomo è scattata la denuncia per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare.

I controlli continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio, con l’obiettivo di fermare il commercio abusivo e tutelare la salute dei cittadini.