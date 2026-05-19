A cura della Redazione

Il Questore di Napoli ha emesso due provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti giovani ritenuti responsabili di aver messo a rischio la sicurezza durante il passaggio del Giro d’Italia 2026.

I provvedimenti, della durata di due anni, sono stati adottati nei confronti di un 19enne e di un 21enne e sono stati istruiti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Nola, i due giovani, in occasione della sesta tappa del Giro d’Italia “Paestum-Napoli” dello scorso 14 maggio, avrebbero tenuto comportamenti tali da compromettere il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione sportiva.

L’episodio si sarebbe verificato in via Nazionale delle Puglie, nel territorio del comune di San Vitaliano, durante il passaggio del gruppo dei ciclisti.

Stando agli accertamenti, i due avrebbero invaso il percorso di gara ostacolando la marcia degli atleti e, in più occasioni, spintonando alcuni corridori nel tentativo di provocarne la caduta.

Una condotta che avrebbe messo in pericolo non soltanto l’incolumità dei ciclisti direttamente coinvolti, ma anche quella degli altri partecipanti e del pubblico presente lungo il tracciato.

Per questi motivi i due giovani erano stati denunciati per pericolo all’incolumità pubblica durante manifestazioni sportive, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e tentate lesioni personali.

Il Questore ha quindi disposto nei loro confronti il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per i prossimi due anni.

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