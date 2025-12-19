A cura della Redazione

Anna Vitiello, ambasciatrice del progetto internazionale “Costruiamo Gentilezza”, in una lettera aperta, intende ringraziare del supporto, dell’abnegazione, della condivisione dell’intera platea scolastica di Torre Annunziata e delle Terre Vesuviane alla promozione spassionata dei valori della “gentilezza”. Un percorso culturale che va molto al di là degli aspetti didattici. Un’attività meritoria che è partita proprio dalle scuole e che oramai si è diffusa in tutte le regioni d’Italia.

Ospitiamo con piacere le sentite e significative parole di Anna Vitiello.

Se dovessi parlare della bellezza della mia città, vi racconterei della cura e dedizione delle comunità educative su tutto il territorio di Torre Annunziata e delle Terre Vesuviane. Ogni docente, con la guida di straordinarie Dirigenti, dedica tempo e cuore alla formazione dei nostri figli. Nel contesto educativo, non insegnano solo nozioni basilari per acquisire conoscenze e saperi, ma li aiutano a credere e a lottare per un mondo migliore. Li indirizzano, amorevolmente, ad avere fiducia nelle loro meravigliose capacità.

Li tengono per mano, insegnano loro rispetto, tenacia e tanta voglia di realizzare "cose buone, giuste e belle". Come ambasciatrice del progetto internazionale “Costruiamo Gentilezza”, posso dire di essere profondamente orgogliosa. Vorrei essere presente ancor di più in ogni loro percorso educativo, per dimostrare gratitudine per tutto ciò che stanno realizzando e per la loro costante partecipazione ad ogni iniziativa. A gran voce affermo che i nostri ragazzi sono in buone mani per essere i futuri costruttori di Gentilezza e per dare luce e speranza a tutti noi.

Con questa mia lettera, auguro a tutti Buon Natale e un Buon 2026. Un nuovo anno di Grandi Progetti, da produrre insieme, ci aspetta. Fiera e Grata. Lodevole il vostro operato.