Nel cuore antico di Napoli, la memoria si è fatta presenza viva tra le pietre di via del Sole. Nel quartiere San Lorenzo, è stata scoperta la targa commemorativa dedicata a Aldo Giuffré, uno dei volti più intensi e raffinati del teatro e del cinema italiano del Novecento. L'iniziativa, promossa dal Comune di Napoli, ha riunito cittadini, appassionati e rappresentanti istituzionali in un momento di profonda partecipazione collettiva. A sedici anni dalla sua scomparsa, Napoli restituisce così forma tangibile al ricordo di Aldo Giuffré, incidendolo nel marmo e consegnandolo al tempo. Non si tratta soltanto di una celebrazione, ma di un gesto simbolico che rinsalda il legame profondo tra la città e uno dei suoi figli più illustri, la cui voce e presenza scenica continuano a riecheggiare nella memoria collettiva. Attore, regista e doppiatore dalla versatilità straordinaria, Aldo Giuffré ha attraversato epoche e linguaggi, lasciando un'impronta indelebile tanto sul palcoscenico quanto sul grande schermo.

Indimenticabile la sua collaborazione con Eduardo De Filippo e con il grande Totò al fianco dei quali ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più alte del teatro e del cinema. La targa apposta in Via del Sole non è soltanto un segno urbano, ma una traccia emotiva, un invito a fermarsi e ricordare. È il simbolo di una città che non dimentica, che riconosce il valore dei suoi artisti e che continua a raccontarsi attraverso le loro storie.