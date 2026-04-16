Il 15 aprile 1967 si spegneva Antonio de Curtis, ma nasceva, in qualche modo, il mito eterno di Totò. Un uomo che non è mai stato soltanto un attore, ma un’anima rara, capace di attraversare il tempo senza perdere neppure un frammento della sua forza. Sono passati 59 anni da quel giorno che segnò la fine della sua presenza fisica, ma non della sua essenza. Perché Totò non appartiene al passato: vive negli sguardi di chi ancora oggi ride guardando un suo film, nelle battute che continuano a riecheggiare come se fossero state pronunciate ieri, nella delicatezza nascosta dietro ogni gesto comico. Dietro quella maschera inconfondibile, fatta di smorfie geniali e tempi perfetti, c’era un uomo profondamente umano. Un uomo che conosceva la sofferenza, ma che ha scelto di trasformarla in luce per gli altri. Totò non faceva semplicemente ridere, regalava sollievo, dignità, speranza. Era capace di parlare al popolo, di raccontarne le fragilità e le contraddizioni con una tenerezza disarmante.

La sua arte non era solo talento: era verità. Era lo specchio di una Napoli viva, ferita e meravigliosa, che attraverso di lui trovava voce e poesia. Ed è forse proprio questa autenticità che lo rende ancora oggi così vicino, così necessario. Ricordarlo non è un atto di nostalgia, ma un gesto d’amore. Perché Totò continua a insegnarci qualcosa: la leggerezza che non è superficialità, l’ironia che salva, la capacità di restare umani anche quando il mondo prova a indurirci.

Grazie, Principe! Per ogni sorriso, per ogni lacrima nascosta dietro una risata, per ogni frammento di bellezza che ci hai donato.