A cura della Redazione

I consiglieri comunali di Torre Annunziata si lamentano delle assenze degli assessori durante le sedute delle Commissioni e dell'Assise. E così il sindaco Vincenzo Ascione interviene sulla querelle che rischia di mettere in crisi il rapporto tra i due organi - politico ed amministrativo - dell'Ente.

«Alcune dichiarazioni rilasciate la settimana scorsa dall’assessore Aldo Ruggiero ad un quotidiano locale hanno creato una situazione di imbarazzo e disappunto nei consiglieri comunali - spiega il primo cittadino -. E il successivo non immediato chiarimento ha contribuito a creare un clima poco sereno tra le parti. Ci tengo a ribadire il massimo impegno di tutta l’Amministrazione (sindaco, assessori e consiglieri, ognuno per le funzioni di propria competenza) verso il conseguimento di obiettivi nell’interesse della comunità».

La diatriba è scoppiata dopo che l'assesore Ruggiero non aveva preso parte ad una riunione di Commissione, motivando la sua assenza con il fatto di essere impegnato a scuola, dove lavora. E lo stesso presidente del parlamentino torrese, Rocco Manzo, aveva sollecitato gli esponenti dell'esecutivo e lo stesso sindaco, attraverso una missiva, ad avere un maggiore confronto con i consiglieri.

«E’ chiaro che le linee di indirizzo politico-amministrativo dettate dai consiglieri comunali devono rappresentare un concreto sostegno al lavoro dell’esecutivo, che dovrà operare in maniera coerente con il programma - spiega ancora Ascione -. Per cui, eventuali tensioni tra gli organismi istituzionali talvolta appaiono necessarie se finalizzate al raggiungimento del risultato. E’ altresì importante che i membri dell’organo esecutivo abbiano un costante confronto con le commissioni consiliari. Questo è stato un anno particolarmente intenso, ma il bando della mobilità e quello dello staff ci consentiranno di avere a disposizione ulteriori risorse umane da mettere in campo nello svolgimento delle funzioni amministrative. Inoltre - conclude Ascione - voglio ribadire la piena fiducia dell’Amministrazione comunale nei confronti di dirigenti e funzionari dell’Ente per il loro prezioso contributo: il dott. Nunzio Ariano; l’ing. Nunzio Ariano; il dott. Nicola Anaclerio e la dott.ssa Maria Rosaria Quartuccio, ottimamente coordinati dal Segretario Generale, Lorenzo Capuano. Un ringraziamento per il lavoro che sta svolgendo anche al Comandante della Polizia Municipale, Enrico Ambrosetti».

