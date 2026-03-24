A cura della Redazione

Il Consiglio comunale di Torre Annunziata ha approvato a maggioranza il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2026, atto centrale per la gestione e lo sviluppo del territorio.

Il documento, frutto del lavoro dell’assessore al Bilancio Giuseppe Criscitelli, è stato definito dal sindaco Corrado Cuccurullo come “sano e solido”, in grado di garantire equilibrio finanziario e prospettive di crescita per l’ente.

Quattro le linee principali su cui si concentra il bilancio: oltre 350mila euro per sicurezza, decoro urbano e servizi ai cittadini, circa 100mila euro per turismo, cultura ed eventi, più di 150mila euro per il rafforzamento della macchina amministrativa e oltre 220mila euro destinati a emergenze, sicurezza e manutenzione degli edifici pubblici.

Tra gli interventi previsti anche il potenziamento della mensa scolastica e nuove risorse per la gestione del verde urbano. Il tutto nel rispetto dei vincoli di bilancio, che incidono per oltre 500mila euro sulla spesa complessiva.

“Un bilancio realistico e di responsabilità – ha dichiarato Cuccurullo – che punta a rispondere alle esigenze dei cittadini e a costruire il futuro della città”.