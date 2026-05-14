A cura della Redazione

Un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere chiarimenti e interventi immediati sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nei Comuni di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

A presentarla è stato il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia del Senato e componente della Commissione parlamentare Antimafia presieduta da Chiara Colosimo.

L’iniziativa parlamentare arriva all’indomani dell’audizione, in Commissione Antimafia, del procuratore Nunzio Fragliasso, che ha riferito sulla recrudescenza delle dinamiche criminali nell’area oplontina.

“Non è più tempo di silenzi o sottovalutazioni. Le notizie che stanno emergendo sono devastanti e impongono azioni e risposte immediate”, ha dichiarato Rastrelli.

Nel testo dell’interrogazione il senatore evidenzia come a Torre Annunziata sia già operativa una commissione d’accesso prefettizia incaricata di verificare eventuali infiltrazioni mafiose e possibili anomalie nella gestione dei beni confiscati.

Rastrelli richiama inoltre la situazione di Castellammare di Stabia, sottolineando come “perfino esponenti della maggioranza abbiano denunciato pubblicamente l’assenza di argini contro il rischio criminale”.

“Parliamo di amministrazioni già sciolte in passato per camorra – aggiunge il parlamentare di Fratelli d’Italia –. Non possiamo consentire che interi territori vengano nuovamente schiacciati dal potere dei clan”.

Con l’atto ispettivo, Rastrelli ha chiesto al titolare del Viminale quali misure urgenti intenda adottare e con quali tempi.

“La legalità si difende con atti concreti, senza ambiguità”, conclude il senatore.