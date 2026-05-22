A cura della Redazione

La Commissione Metropolitana di Garanzia di Napoli del Partito democratico si è riunita con urgenza, anche alla luce del delicato momento preelettorale, per valutare quanto riportato dalla stampa locale e nazionale in merito a possibili criticità legate al rispetto del codice etico in alcune realtà territoriali del Partito Democratico.

Nel corso della riunione, l’organismo, presieduto dall’ex procuratore Paolo Mancuso, ha sottolienato "la necessità di valutare con ogni attenzione quanto emerso nella stampa locale e nazionale sul tema del rispetto del codice etico del Partito in alcune realtà territoriali. Ha rilevato la necessità di garantire, quindi, tanto il diritto degli interessati di essere ascoltati, quanto il rispetto delle regole dello Statuto del Partito, e si riserva nei prossimi giorni un’accurata valutazione dei fatti e delle condotte degli iscritti, al fine di adottare le eventuali determinazioni".

«La Commissione di garanzia provinciale - ha affermato il segretario metropolitano Francesco Dinacci - ha acquisito le autosospensioni dal Partito Democratico dei consiglieri comunali di Torre Annunziata Ruggiero e Giorgio». Un passaggio che formalizza la scelta dei diretti interessati in attesa degli sviluppi della vicenda interna.

Al momento, non risultano provvedimenti disciplinari adottati dal partito, che si limita a ribadire la necessità di verifiche approfondite prima di ogni eventuale determinazione.