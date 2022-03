A cura di Gilda Riga

Romina Power, ex moglie di Al Bano Carrisi, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico al ginocchio

A dare la notizia sua figlia Romina jr Carrisi, che ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram per raccontare cosa è accaduto.

“Sono andata a trovare mia mamma in ospedale. È stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione. È coccolata e quasi pronta per tornare a ballare la salsa con me!", scrive la figlia di Romina e Al Bano.

Dal canto suo, Romina Power, sul suo profilo Instagram, non ha postato alcun messaggio per tenere informati gli oltre 230mila followers delle sue condizioni di salute. Solo una tazzina di tè con la scritta: “Ogni vicino può essere tuo insegnante”. Nient’altro.

La Power da oltre 20 anni non è più legato ad Al Bano, anche se vive sempre nelle grandi Tenute di Cellino San Marco.

Già qualche anno fa, nel 2019, fu ricoverata per un altro intervento in artroscopia al ginocchio, non si sa se è lo stesso a cui è stata sottoposta in questi giorni. Ad operarla, allora, nella Clinica Villa Margherita di Roma, fu il professor Davide Cauti, luminare di ortopedia e traumatologia. I fan erano rimasti molto preoccupati dopo aver visto la foto della mano, con tanto di cannula e braccialetto di un ospedale.

Non è da escludere che Romina, al suo rientro a casa, possa interagire con i suoi followers attraverso la pagina di Instagram per tranquillizzarli sulla sua salute.