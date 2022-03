A cura di Ludovica Ragonesi

È un appello disperato quello che Nina Moric rivolge ai suoi follower sui social. Uno di quei messaggi che non ci si sarebbe mai aspettati, soprattutto perché riguarda suo figlio Carlos, nato dal matrimonio con Fabrizio Corona.

La modella croata ha sempre tenuto alla privacy di suo figlio ed ha fatto di tutto per proteggerlo dal gossip e dalle vicende che hanno riguardato il rapporto turbolento con il suo ex marito.

E invece questa volta dichiara addirittura un aspetto molto intimo che riguarda la vita di Carlos, ovvero quello relativo alla sua salute mentale.

Secondo la Moric, Carlos soffre di psicosi transitoria acuta e necessita di essere curato con farmaci e terapia comportamentale apposita.

Ma ora che il ragazzo ha deciso di vivere con suo padre, Fabrizio Corona, tali cure potrebbero non essergli più garantite. E così sui social grida a gran voce di fare di tutto per salvare Carlos.

Terrificanti le parole che nelle stories di Instagram la Moric ha usato: “Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato! Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci associati all’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine! Vi prego, aiutatemi, mio figlio ha bisogno! Per favore”.

Poi aggiunge: “Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo, ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte. Quest’estate l'ho portato in una clinica svizzera dove era seguito. Una volta uscito deve proseguire con la cura farmacologica ma anche psichico terapeutica, che consiste in un programma comportamentale/cognitivo. Quando non prende i famaci diventa ingestibile".

Infine, quasi arrendendosi di fronte al muro di silenzio che suo figlio ha eretto, rassegnata afferma: “Sai cosa vi dico? Ma alla fine io cosa posso fare se il figlio è uguale al padre? Scusatemi”.