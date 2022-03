A cura della Redazione

Nina Moric ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Di professione modella e attrice, dal 2001 al 2007 Nina è stata sposata con il fotografo Fabrizio Corona dal quale ha avuto un figlio, Carlos Maria, 20 anni, che vive attualmente con il padre. La sua vita è stata abbastanza movimentata, anche con il ricovero nel 2019 all’ospedale Fatebenefratelli di Roma per l’assunzione di una massiccia dose di sonniferi.

La modella croata, 45 anni, sempre bella e affascinate, si presenta alquanto provata davanti ai microfoni della Toffanin.

“Da tempo non faccio più televisione, ma neppure tante cose che avrei voluto fare”. Inizia così l’intervista della Moric. “In passato ho fatto delle scelte che hanno influenzato il mio futuro. Torno in Croazia da mia madre che non gode di buona salute (dopo e lei stessa ad affermare che si tratta di demenza senile), ma anche per trovare un equilibrio nella mia vita. Il mio passato continua a perseguitarmi”.

Silvia Toffanin non può non chiederle come sono i suoi rapporti con Fabrizio Corona. Con gli occhi lucidi Nina risponde: “Non ci sono. Devo lasciarlo stare perché devo volermi più bene. Mio figlio Carlos Maria ha 20 anni e mi sento di troppo. Lo amo e nessuno lo può negare. Ma devo voler bene anche a me. Me ne andrò, dovunque sia, in Croazia, in America o in un altro posto. Il lavoro non mi manca”.

Silvia Toffanin incalza: “Come ti senti, ti vedo molto provata”.

“Sto bene. Non sono provata sono solo stanca. Non voglio passare come vittima. Sono stanca perché vengo descritta come non sono. E’ facile puntare il dito contro di me, è diventato uno sport nazionale. Voglio soltanto che Carlos sia sereno, che segua la sua strada. E’ un ragazzo con la testa fantastica. Io credo in lui e ci sarò sempre se avrà bisogno di me”.

“Hai un compagno”, le chiede Silvia a termine dell’intervista.

“Non sto con nessuno, ora non ne sarei capace. Sono svuotata. Meglio che gli uomini mi stiano alla larga perché sono una persona da non frequentare. Sono un disastro”.

