A cura di zara penna

Rai: il gesto di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile fa impazzire le fan. Il video.

Continua ancora per poco la trasmissione di Stefano De Martino su Rai 2, Stasera tutto è possibile.

Un grande successo per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Uno dei tanti momenti che ha fatto letteralmente impazzire le fan è stato quando ha ballato insieme al compagno Marcello Sacchetta, ballerino professionista che ha lavorato per anni insieme a De Martino ad Amici.

Un momento di ballo sexy che ha mandato in tilt il web. Tutti amano Stefano nelle vesti di ballerino.

Un ritorno al passato che ha fatto sperare le fan su un possibile ritorno di Stefano nel ruolo di ballerino professionista.

Certo che ad oggi la carriera di De Martino è decollata. Si è dimostrato essere un ottimo intrattenitore e conduttore, sia con Stasera tutto è possibile che con Made in Sud.

Sui tabloid negli ultimi giorni, però, si leggono articoli che annunciano la “ritirata” di De Martino dalla tv.

In realtà in una delle interviste rilasciate, Stefano ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di cambiare mestiere, anzi parla di una sua passione, la pesca.

Di fatti, De Martino sostiene che se non avesse fatto tv avrebbe optato per un lavoro da ormeggiatore o pescatore.

Tornando a parlare di lavoro, a Domenica In ha rivelato a Mara Venier che non si sentiva bene nei panni di ballerino perché sapeva di “non fare la differenza”, e quindi ha preferito lasciare quella strada e buttarsi su altro.

Ad oggi è un conduttore molto stimato ed è giudice ad Amici di Maria De Filippi per la seconda volta.

GUARDA IL VIDEO