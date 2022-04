A cura di Franci Russo

Made in Sud: fissata la data del debutto dello show di Rai 2: lunedì in Albis 18 aprile. E decisa anche la coppia che lo presenterà: Lorella Boccia e Clementino. Una scommessa dopo il forfait di Stefano De Martino, che ha optato di far parte della giuria di Amici di Maria De Filippi, e Fatima Trotta.

il fortunato show comico, che andrà in onda in diretta e in prima serata dall’Auditorium Rai di Napoli, festeggia i suoi dieci anni dal debutto, durante i quali si sono affermati tanti comici, come gli Arteteca, ma soprattutto due conduttori quali Gigi e Ros.

Nella nuova edizione, oltre alle novità dei due presentatori, ci saranno nuovi ingressi ma anche conferme. Tra i primi, Simone Schettino, i Gemelli di Guidonia e il rapper e Livio Cori, attuale compagno di Anna Tatangelo. Tra i ritorni, gli Arteteca, Alessandro Bolide e Pasquale Palma.

La coppia Lorella-Clementino sarà il binomio giusto per far dimenticare Stefano e Fatima? La Boccia, dalla partecipazione ad Amici nel 2012, è cresciuta molto. Oltre ad essere stata prima ballerina italiana ad essere inserita nel cast del film hollywoodiano Step Up, ha affiancato, due anni dopo, Paolo Ruffini e Olga Kent alla conduzione del programma Mediaset Colorado. Ma si è esibita anche al teatro con Enrico Brignani e Massimo Ranieri in veste di ballerina.

Di Clementino abbiamo conosciuto la sua simpatia e “comicità” a The Voice senior, ma non dimentichiamoci che è anche un bravo rapper e che sicuramente darà la sua impronta al programma. E poi i due giocheranno in casa: Lorella è di Torre Annunziata, come Stefano De Martino, e Clementino ha vissuto tra Cimitile e Nola, due comuni del napoletano.

