A cura di Franci Russo

Demet Özdemir convolerà presto a nozze con il cantante turco Oğuzhan Koç. Secondo i giornali turchi manca solo la data del matrimonio che potrebbe essere nella prima metà del mese di luglio.

Su Demet e Oğuzhan si sono scritte fiumi di parole. In un primo momento si disse che il rapporto tra i due fosse basato su un contratto per rilanciare l’immagine del cantante turco. Demet è molto famosa sia in Turchia che all’estero e di questa popolarità avrebbe dovuto avvantaggiarsene proprio Oğuzhan.

In realtà, poi, tutte queste dicerie sono state smentite dai fatti. Demet ha completamente dimenticato Can Yaman, suo partner nella serie tv trasmessa da Canale 5 DayDreamer e, secondo la stampa turca, anche compagno nella vita privata. Le fan di entrambi gli attori avrebbero voluto che la loro love story continuasse anche lontana dal set. Invece le cose sono andate diversamente: Can Yaman ha deciso di venire In Italia, dove è diventato popolarisssimo, mentre Demet Özdemir è rimasta in Turchia.

Demet Özdemir e il suo impegno nel sociale

Ma l’attrice è amatissima anche nel nostro Paese, dove ha tantissimi fan e gruppi sostenitori sia su Facebook che Instagram. Molte, infatti, sono state le iniziative intraprese dall’attrice turca. Tra le tante, una raccolta di beneficenza per un bambino turco, Alperen, di solo 26 mesi che soffriva di un disturbo muscolare fatale SMA tipo 1. Grazie anche all’aiuto di tantissime fan italiane e europee che l’attrice ha coinvolto nell’iniziativa, è riuscita a raccogliere la somma richiesta dall’ospedale pediatrico di Dubai.

Inoltre gatti e cani sono una delle passioni di Demet Ozdemir. L’attrice turca si è prestata a lanciare diversi messaggi che incentivassero le adozioni dei cani abbandonati nei canili.

Nell’ultimo video pubblicato su Instagram, la vediamo giocare affettuosamente con il suo gatto sdraiato sull’erba del giardino della sua casa: “Ti mordo davvero adesso”, è il post pubblicato sul suo profilo. E questo suo amore per gli animali l’avvicinano ancor di più ai suoi fan, che vedono in lei oltre che una bella e brava attrice, anche una donna che è rimasta se stessa nonostante il successo: umile e di sani principi.