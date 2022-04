A cura di Antonio Papa

Nonostante il giorno festivo, lunedì di Pasquetta, anche oggi è andato in onda regolarmente il programma condotto da Antonella Clerici su RAI 1 “E’ sempre mezzogiorno”.

Ospiti speciali della puntata Clementino e Lorella Boccia, a cui la Antonella nazionale ha concesso una bella intervista nel corso della quale la showgirl, nativa di Torre Annunziata, ha raccontato con garbo e simpatia le sue sensazioni e le sue speranze in previsioni dell’imminente inizio della trasmissione comica “Made in Sud”, dove la showgirl sarà conduttrice in coppia con Clementino.

Durante l’intervista la Clerici ha chiesto a Lorella delle sue origini e la risposta è stata perentoria: ”Fieramente torrese”.

Poi ha raccontato alcuni aneddoti sulla madre, vero punto di riferimento della sua vita, e di come ancora oggi la rifornisce di prodotti del sud ogni volta che va a trovarla a Roma e di come prepara in modo speciale la parmigiana di melanzane.

Naturalmente le pagine social di Lorella sono state prese d’assalto dai tanti torresi che hanno voluto ringraziare la bella conduttrice per l’amore e l’orgoglio con cui ha testimoniato affetto e senso di appartenenza alla sua città natia.