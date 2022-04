A cura di Gilda Riga

Prosegue a gonfie vele Oggi è un altro giorno, il talk show del pomeriggio di Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Si sa molto poco della vita privata della bella e brava conduttrice. Quando concede un’intervista, evita quasi sempre argomenti legati alla sua sfera sentimentale, concentrandosi quasi esclusivamente sulla carriera.

Secondo alcuni rumors, però, sembrerebbe che la Bortone abbia una relazione con Lorenzo Viotti, 32enne direttore d’orchestra che è stato spesso ospite del salotto di Oggi è un altro giorno. La conduttrice ha però fino ad ora sempre detto di non essere impegnata sentimentalmente.

Nel corso della puntata odierna, Serena ha festeggiato due compleanni importanti: quello della Regina Elisabetta, che è giunta alla sua 96esima primavera, e quello Samuel Peron che ha compiuto 40 anni, e che è tra gli ospiti stabili del programma.

La Bortone ha fatto una sorpresa al ballerino di Ballando con le Stelle: è infatti entrato in studio un enorme pacco dal quale è spuntato fuori Memo Remigi, che si è messo subito a cantare Io ti darò di più. Circostanza che ha divertito sia Samuel che tutti quelli presenti in studio.

Il misterioso post su Instagram di Serena Bortone

Al termine della puntata, Serena Bortone ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae proprio mentre è in braccio a Peron: “Addio e auguri a Samuel Peron”. I followers hanno inondato di commenti il post, chiedendo il perché dell’addio al ballerino. Ma non solo. Vista la natura dell’immagine postata da Serena, in molti le hanno consigliato di partecipare allo show condotto da Milly Carlucci: “Samuel, porta Serena a Ballando”; “Serena è arrivato il tuo momento, sei pronta per Ballando con le Stelle”.

Sta di fatto che le ragioni dell’addio di Serena a Peron restano avvolte nel mistero.

Chissà, magari vedremo in un prossimo futuro vedremo la Bortone svestire i panni di sobria e seria conduttrice per indossare quelli di ballerina. Almeno, questo è quello che sperano i fan.