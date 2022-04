A cura di Gilda Riga

Tempi duri per la famiglia Ferragnez.

Le vacanze pasquali trascorse a Tremezzo, località sul Lago di Como, sono state condizionate dalla febbre alta che ha afflitto il piccolo Leone per l’intera durata del soggiorno. Poi, una volta rientrati a Milano, lo stesso destino è stato condiviso anche da Chiara Ferragni, costretta a rimanere a casa per via di un violento attacco influenzale.

“Madonna raga, ora mi sento i brividi e credo che mi stia salendo la febbre. Sono KO. Ho passato una notte tremenda, avevo 38 di febbre, ma sembrava che fosse molto più alta. Più che altro mi faceva malissimo la schiena. Rispetto a quando ho avuto il Covid, ora mi sento molto peggio”. Questo avveniva alcuni giorni fa, con la moglie di Fedez che su Instagram aggiornava i followers sul suo stato di salute.

Fedez a Chiara Ferragni: "Goku, sei tu?"

A distanza di qualche giorno le cose, però, non sono affatto migliorate. Fedez, infatti, ha postato alcune Instagram stories in cui si vede la Ferragni alle prese con l’aerosol: “Si prospetta una serata pazzerella – dice il rapper ed ex giudice di X Factor -. Visto che in questa casa si respira un clima di gioventù, ne approfitto per mostrarvi la mia fo*******ima collezione di panciere. C’è quella delle grandi occasioni, con il logo di Chiara Ferragni Brand ed un piccolo disegno fatto e firmato da Leo; questa è una panciera sportiva; questa è una panciera per quando ti senti un po' ecosostenibile e bevi l’acqua dalla borraccia; e poi c’è la panciera quotidiana stile Kim Kardashian”.

Poi, lo stesso Fedez rivolgendosi alla moglie ammette: “Una volta eravamo giovani, amore. Ma stiamo invecchiando, anche un po’ male!”.

Poi la stoccata finale a Chiara: Fedez la immortala mentre è alle prese con l’aerosol, comparandola a Goku, personaggio del famoso cartone animato Dragon Ball: “Goku, sei tu?”, chiede il rapper.

Di certo, quello che stanno attraversando i Ferragnez non è un periodo particolarmente fortunato. D’altro canto, la coppia più social d’Italia riesce sempre ad ironizzare sulle “poco felici” questioni familiari e a divertire i propri fan.