A cura di Gilda Riga

Dopo tutte le polemiche dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, è tornato a casa Jeremias Rodriguez, eliminato dallo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

L’eliminazione del fratello di Belen e Cecilia ha lasciato un bel po’ di strascichi, soprattutto per le dichiarazioni al vetriolo di Jeremias e della sorella Cecilia, influencer e showgirl fidanzata di Ignazio Moser.

All’indomani dell’uscita di scena dall’Isola dei Famosi di Jeremias, quest’ultima aveva condiviso delle Instagram stories nelle quali difendeva a spada tratta il fratello e allo stesso tempo attaccava il reality show di Canale 5: “Mio fratello ha preso una bellissima decisione – dice la Rodriguez -. Sì, è vero, è stato eliminato, però come ben sapete la produzione dà ai concorrenti un’altra possibilità, e lui si è rifiutato perché ha capito che non è il suo mondo. Ed io devo dire che sono fiera della decisione che ha assunto. E’ una persona molto speciale, è una persona rara in questo mondo (quello dello spettacolo, ndr), che tante volte la pensa diversamente da tutti, e quindi io vado fiera che in questo momento abbia deciso di abbandonare per tornare dalle persone che gli mancano. Jeremias all’Isola non si sentiva comodo – prosegue Cecilia –, non si sentiva a suo agio, e io voglio dirgli che non deve dimostrare niente a nessuno. Lui ha accettato di partecipare all’Isola, ma non gli piace la gente che c’è dietro (chiaro riferimento alla produzione del reality, ndr). Tutti i litigi, tutte le falsità e la voglia apparire o di sparlare degli altri per mostrarsi migliori”.

Jeremias Rodriguez: le coccole della sorella Cecilia

Intanto l’ex naufrago ha fatto rientro in Italia, e ha postato su Instagram una stories che lo vede insieme alla sorella Cecilia che ha scritto “Ora sì, il mio cuore è più sereno”.

Siamo certi che la telenovela Jeremias-Cecilia vs Isola dei Famosi si protrarrà nel tempo. Stay tuned…