A cura di Benedetta Esposito

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente è partito Made in Sud, ma ha deluso le aspettative.

Made in Sud è un programma televisivo comico, trasmesso su Rai 2 per la prima volta nel 2008.

Come spesso accade, soprattutto per le fiction, la produzione ed i registi, nonostante notino il successo del loro lavoro, decidono ad un certo punto di mettere la parola fine dopo un certo numero di puntate, non proseguendo con la stagione successiva.

Il motivo? Non forzare qualcosa che è già perfetto, facendolo diventare scadente e banale.

Purtroppo, per Made in Sud, non si è presa questa saggia scelta, e quest’anno si è deciso andare in onda con la decima edizione.

L’idea di inserire nuovi volti nel programma e cambiare i giudici, è stata forse la “carta vincente” che la produzione ha pensato di giocarsi per dare freschezza e novità allo show. Le aspettative, purtroppo, sono state deluse, e la prima puntata si è rivelata essere un vero e proprio flop.

Made in Sud: l'Auditel e i social bocciano la trasmissione

A fotografare la situazione, sono stati i numeri registrati, che hanno visto solo un misero 8,2% di share, ovvero 1.362.000 telespettatori.

Come se una cifra così bassa non bastasse, ad infierire e a “mettere il dito nella piaga”, sono stati anche i fan che, tramite i social, hanno criticato il programma, considerandolo noioso e ripetitivo: “Non si rinnova nelle idee, nonostante volti nuovi, e spesso i testi non fanno ridere e non entusiasmano”.

Che gli spettatori abbiano perso il senso dell’umorismo potrebbe essere possibile: tra pandemia e guerra in Ucraina la situazione è davvero complicata. La gente non ha tanta voglia di ridere, ma non è da escludere l’ipotesi che forse, dopo tanto tempo, anche il repertorio dei comici sia diventato deficitario.

Sta di fatto che le recensioni negative hanno superato di gran lunga quelle positive, e hanno riguardato non solo i comici di scena, ma anche i conduttori. Il pubblico ha mostrato insofferenza nei confronti di Clementino e Lorella Boccia, rimpiangendo l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Fortunatamente per il programma, vi sono ancora i fan più appassionati e fedeli, che probabilmente continueranno a seguire lo show e spenderanno sempre una buona parola per difenderlo, come si evince dal commento, sui social di uno di loro: “E’ un format leggero che tiene compagnia, cosa volete che facciano? Bravi anche i conduttori”.

Che vi piaccia o meno, il programma, almeno per il momento, continuerà ad andare in onda secondo quando previsto, ovvero per altre sette puntate. Solo il tempo ci dirà se Made In Sud riuscirà ad arrivare alla fine.