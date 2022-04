A cura di Benedetta Esposito

Presto rivedremo Lino Guanciale sul piccolo schermo. L’estate è quasi alle porte e, mentre tutti corrono ai ripari per sfoggiare la forma perfetta al mare e durante le torride giornate che verranno, la Rai, invece, sta impegnando le proprie energie per organizzare al meglio il proprio palinsesto televisivo da trasmettere in prima serata tra giugno, luglio ed agosto.

È vero, le vacanze esistono per tutti, tanto è vero che, per visionare una nuova stagione di una fiction, bisogna aspettare il mese di settembre, ma ciò non significa che i canali televisivi restano vuoti.

Non sarà di certo l’unico, ma per gli amanti e i fan di Lino Guanciale, ci sono buone notizie. Quest’estate lo vedremo in una fiction.

Lino è un attore italiano che vanta una buona fetta di notorietà. La sua carriera inizia in ambito teatrale, per poi passare alla tv e al cinema. Numerosissime sono i titoli di film e spettacoli in cui egli ha recitato, il più delle volte, come attore principale, quindi protagonista e, tra le più recenti, degli ultimi due anni, ricordiamo: Mare Fuori, Il Commissario Ricciardi, Noi e Sopravvissuti.

La Rai rioprone per l'estate la "Donna Velata" in cui Guanciale interpreta Guido Fossà

Tornando però un po' a ritroso nel tempo, esattamente nel 2015, vi è una fiction, o meglio una miniserie che è giusto ricordare: La Dama Velata.

È vero, tra quest’ultima ed oggi, Guanciale si è ricoperto di altri successi, ma c’è un motivo se si è deciso di ripescarla tra i ricordi. La Rai, ha deciso di trasmetterla, nuovamente, proprio quest’estate del 2022.

La trama è ambientata nel primo ‘900 a Trento. La contessa Clara Grandi, interpretata da Miriam Leone, finge la sua morte per scoprire i segreti riguardanti la sua famiglia, sotto mentite spoglie (ritorna in scena ricoperta da una veletta nera). Gli eventi narrati riguardano il passato, ricoprendo un arco temporale che inizia dalla sua nascita e si protrae fino al suo ventiseiesimo anno di età.

La contessa è costretta ad un matrimonio combinato con Guido Fossà (Lino Guanciale), ma presto i due si innamorano dando, poi, alla luce una figlia, Aurora. Nel frattempo, lo zio e la cugina di Clara, Cornelio ed Adelaide, architettano un piano per impossessarsi dell’eredità di famiglia.

La Dama Velata non sarà l’unica fiction ad essere replicata, si parla infatti anche di Don Matteo con Terence Hill e, probabilmente, di Mina Settembre con protagonista Serena Rossi.

È quasi certamente sicuro che la decisione della Rai di mandare, quest’estate, in onda, delle repliche, sia un modo per rinfrescare le idee e mettere il pubblico in condizione di avere un filo logico chiaro per quando, a settembre, avranno l’onore di vedere il continuo di queste fiction.

Sono passati ben 7 anni dall’ultima volta che La Donna Velata è andata in onda. La Rai ci sta forse dicendo che vi sarà finalmente una nuova stagione?

Per scoprirlo non ci resta che aspettare.