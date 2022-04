A cura di Gilda Riga

Hanno suscitato o scalpore le foto pubblicate qualche giorno fa da Arisa sul suo profilo Instagram in compagnia di Rocco Siffredi.

Soprattutto perché, in passato, l’attore porno aveva più volte espresso la volontà di coinvolgere la cantante lucana in uno dei suoi progetti hard.

Il post pubblicato da Arisa ha fatto immediatamente il giro del web, con i fan e i giornali che hanno fantasticato sulla possibilità di vedere la vincitrice di Ballando con le Stelle “recitare” in uno dei film di Siffredi.

Arisa e Sabrina Salerno nel nuovo film di Rocco Siffredi?

Chiaramente, al momento, non esistono indiscrezioni su questa eventualità. Ma ad alimentare ulteriormente i rumors sono spuntate altre foto pubblicata dall’attrice Sabrina Salerno in compagnia di Arisa, Rocco Siffredi e del personal trainer Alvise Rigo in occasione di un evento a Milano. E’ proprio Siffredi a lanciare la notizia bomba: “Stay tuned. I protagonisti del mio nuovo film” ha detto la leggenda del porno indicando l’attrice, la cantante e l’esperto di fitness.

Suggestione? Provazione? Sta di fatto che il post pubblicato dalla bellissima Sabrina Salerno ha fatto il pieno di like ed è stato inondato da commenti entusiasti dei followers che la vorrebbero vedere recitare in una delle pellicole di Rocco.

Nel frattempo, seguiamo il consiglio di Siffredi: resteremo “sintonizzati” per capire se ci saranno eventuali e clamorosi sviluppo su una vicenda che negli ultimi giorni ha catalizzato l’attenzione dei media