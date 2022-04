A cura di Gilda Riga

Non sembra esserci pace in questo periodo per i Ferragnez.

Prima il Covid contratto da Fedez e Chiara Ferragni durante le festività natalizie; poi il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto il rapper lo scorso marzo dopo aver scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas; le vacanze pasquali sul Lago di Como rovinate dalla febbre alta che ha colpito il piccolo Leone; poi il rientro a Milano e il violento virus influenzale contratto dalla Ferragni, che ha costretto l’imprenditrice digitale a letto con febbre e dolori.

Pensate sia finita qui? Purtroppo no. Proprio ieri, Fedez e Chiara avevano deciso di concedersi una giornata di relax accompagnando i bambini dai nonni, ma i piani dei Ferragnez sono dovuti cambiare nuovamente. E’ proprio la Ferragni ad aggiornare i followers su che ciò che stava accadendo attraverso una stories pubblicata su Instagram: “Ciao guys, oggi doveva essere una giornata tranquilla, di riposo. Dovevamo preparare alcune cose per i prossimi viaggi. I bimbi erano dai nonni, e invece anche loro si sono ammalati dello stesso virus che ha colpito me e Leone. Ci tengo a specificare, però, che non si tratta di Covid. Io sono stata molto peggio con questo virus che con il Covid. Quindi siamo andati a prendere i bambini e ora siamo a casa”.

I nonni in questione dovrebbero essere i genitori di Fedez, anche se Chiara in realtà non lo specifica. Prosegue, purtroppo, il periodo poco fortunato di una delle coppie più social d’Italia.

Nel frattempo si fa sempre più insistente la voce di un possibile ritorno del rapper come giudice di X Factor al posto di Emma Marrone, che dovrebbe lasciare il programma per dedicarsi al suo nuovo album. E’ stato il settimanale Chi a dare l’indiscrezione su un clamoroso ritorno di Fedez nel talent show di Sky, format televisivo ha consentito al marito di Chiara Ferragni di fare un decisivo salto di qualità nella sua carriera in televisione.

Staremo a vedere se queste voci resteranno tali o si concretizzeranno.