A cura di Franci Russo

Stasera, 25 aprile 2022, debutterà su Tv8 è il canale in chiaro di Sky, Name that Tune – Indovina la canzone, game show musicale nel quale, a differenza di Sarabanda, partecipano come concorrenti i vip dello spettacolo.

A condurre il programma in sostituzione di Enrico Papa sono è stato chiamato il duo comico partenopeo dei The Jackal, ossia Ciro Priello e Fabio Balsamo.

I The Jackal sono divenuti famosi grazie ai social. Ciro Priello però di strana ne ha fatta ed è sicuramente il volto più noto, dal momento che nel 2021 ha partecipato e vinto alla prima edizione di Lol - Chi ride è fuori sulla piattaforma Amazon Prime.

Successivamente Ciro ha partecipato allo show di Rai 1 ‘Tale e Quale Show’, condotto da Carlo Conti.

Ma la consacrazione vera e propria per Priello è arrivata con la conduzione di Anteprima Festival dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che Amadeus ha affidato al comico napoletano, insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto.

Fabio Balsamo invece è apparso in numerose pubblicità, come quella del caffè Borbone, sempre insieme al suo partner di lavoro e amico Ciro.

Gli ospiti della prima puntata del game show Name that Tune – Indovina la canzone

Ma vediamo agli ospiti della prima puntata di Name that Tune – Indovina la canzone. Per quanto riguarda la squadra delle donne, le componenti saranno Iva Zanicchi, Sabrina Salerno, Michela Giraud e Mietta mentre nella squadra degli uomini troveremo Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi.

E a proposito proprio di Sabrina Salerno e Rocco Siffredi che in questi ultimi giorni si sta facendo un gran parlare circa l’eventualità, piuttosto remota, di una partecipazione della cantante ad un prossimo film con Rocco Siffredi. E’ stata la stessa Sabrina a postare sul suo profilo Instagram un video-spot del programma con l’attore porno, scrivendo: “Non succede … ma se succede … Name that Tune… ci vediamo martedì su la TV 8 PS: comunque non succede… non succede… volevo tranquillizzarvi!!”. E Rocco: "Da questo video si può passare ad un altro video...". E Sabrina: "Tu si pazz, veeero! E' matto, matto!".