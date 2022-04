A cura di Gilda Riga

Sembra finalmente essere tornato il sereno in casa Ferragnez.

Chiara Ferragni e il piccolo Leone hanno superato il virus influenzale che li ha costretti a letto per diversi giorni; mentre Fedez sta pian piano recuperando dal delicato intervento chirirgico a cui si è sottoposto lo scorso 22 marzo dopo aver scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Inoltre, questa mattina lo stesso rapper e produttore ha annunciato il suo ritorno nella giuria di X Factor, talent show che lo ha consacrato al grande pubblico e di quale è stato già giudice dal 2014 al 2018: “Avevo solo 23 anni, e mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga – ha scritto Fedez postando un video sul suo profilo Instagram -. Ad X Factor sono diventato anche “cintura nera” di occhio lucido (si commuoveva spesso, ndr). E’ stata una vera figata, mi sono divertito un casino. Oggi torno finalmente a casa”.

La notizia di un ritorno di Fedez era nell’aria già da un po’, ma adesso, per la gioia dei fan del programma, è diventata ufficiale. Il marito di Chiara Ferragni ha anche detto di conoscere i nomi degli altri componenti della giuria, ma ovviamente non ha spoilerato nulla al riguardo.

La scenata di gelosia di Fedez

Nel frattempo, nel pomeriggio di martedì 26 aprile, il giudice di X Factor si è reso protagonista insieme alla moglie di un divertentissimo siparietto condiviso sui social. Fedez mostra una foto della Ferragni mentre posa con un modello a torso nudo per una campagna pubblicitaria: “Perché hai fatto questa foto con quel figone e non ha chiamato me?” chiede Fedez rivolgendosi a Chiara, che nel frattempo prova a defilarsi. “Chiara, non fuggire! Stai fuggendo? Che cosa ha lui che io non ho?”. Arriva la risposta della Ferragni: “E’ un modello”. Ma Fedez non ci sta e replica alla moglie: “E’ un modello? Perché io non sono un modello? Sei una falsa!”.

La scenetta, particolarmente divertente, è stato molto apprezzata dai followers. Fedez dovrebbe preoccuparsi? Assolutamente no, il rapporto tra lui e la moglie è solido come una roccia, e insieme ai piccoli Leone e Vittoria sono una bellissima famiglia.