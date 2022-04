A cura di Benedetta Esposito

Giuseppe Zeno e la passione per la recitazione. A tutti i bambini, da piccoli, è stata fatta, almeno una volta la domanda: “Cosa vuoi fare da grande?”. Le risposte sono sempre sorprendenti. C’è chi risponde con lavori stravaganti come l’astronauta e, altri, con mansioni più ragionevoli, come il medico, l’avvocato e così via.

A volte il sogno diventa realtà, altre volte, crescendo, cambiano gli interessi. Giuseppe Zeno invece è stato fedele alla sua risposta. Lui voleva fare l’attore e oggi interpreta tale ruolo.

Zeno ha fatto del suo sogno la realtà, frequentando dopo il diploma l’Accademia d’arte drammatica della Calabria e, successivamente, l’Accademia d’arte drammatica a Varsavia.

Un repertorio degno di lode

Il suo studio e il suo impegno vengono ripagati e, ben presto, inizia ad ottenere ruoli televisivi sempre più importanti. La sua prima comparsa è quella in Incantesimo 5 e 6, interpretando i panni di Alberto Fusaro. Tra il 2004 e il 2005 entra a far parte del cast di Un Posto Al Sole nel ruolo del pugile Armando; nel 2006 lavora alla miniserie di Canale 5, L’Onore e il Rispetto come Santi Fortebracci; nel 2011, recita come fidanzato di Rosy Abate nella fiction Squadra Antimafia-Palermo Oggi.

La collezione di successi di Giuseppe non si ferma e, il suo volto, appare in altri sceneggiati come Le Mani Dentro la Città, Il Paradiso Delle Signore, Imma Tataranni con Vanessa Incontrada e, ancora, in Mina Settembre dove è protagonista insieme a Serena Rossi e in Luce dei tuoi Occhi con Anna Valle.

Insomma, un repertorio non indifferente a cui, ben presto, aggiungerà un altro titolo.

Giuseppe Zeno portavoce della lotta contro le mafie

Il nome che andrà ad aggiungersi alla lunga lista di successi di Zeno, questa volta, sarà un film. Quest’ultimo, in realtà, è stato già presentato lo scorso 26 marzo al Bifest di Bari. Il suo titolo è: Tutto per mio Figlio.

La storia è ambientata negli anni ‘90 e racconta le vicende di Raffaele Acampora, un giovane lavoratore campano, sposato con Anna e padre di 4 figli. Lui, come tanti altri, deve fare i conti con la camorra e con il pizzo. Decide quindi di creare un sindacato e collaborare con le forze dell’ordine.

Questo progetto ha un duplice scopo: quello di intrattenere il pubblico ma anche di lanciare un messaggio importante, ovvero quello della lotta alla mafia, in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci.

Il film verrà trasmesso il 16 maggio in onore di tutte le vittime della mafia.

L’attore è speranzoso e sul suo profilo Instagram ha scritto. “E’ un progetto decisamente necessario che spero col cuore apprezzerete”.

Buone notizie anche per i fan di Mina Settembre e Luce dei Tuoi Occhi. Giuseppe Zeno non ha dimenticato queste due fiction e, proprio in questi giorni, sta girando le riprese della seconda stagione di entrambe.