A cura di Ludovica Ragonesi

Come responsabile dell’intrattenimento “prime time” della Rai, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, dovrà occuparsi anche dei programmi in prima serata di tutte e tre le reti dell’emittente di viale Mazzini.

Coletta è stato, sin dal suo ingresso ai vertici della tv di Stato, un innovatore.

Tra le sfide che attualmente il direttore si trova davanti, c’è anche quella di rinnovare e valorizzare la seconda rete nazionale che, nell’ultimo periodo, non ha avuto risultati felicissimi in termini di ascolti.

Fatta salva infatti l’esperienza vincente con Stefano De Martino alla guida dei programmi ‘Stasera tutto è possibile’ e ‘Bar Stella’, Rai 2 sembra nuovamente annaspare.

E così, con l’obiettivo di riportare a galla la seconda rete nazionale, Stefano Coletta, in una recentissima intervista rilasciata a Rai Isoradio, ha dichiarato di voler puntare su uno dei volti televisivi più amati in Italia: Loretta Goggi.

“Come accadde con Raffaella Carrà, quando ero direttore di Rai3, mi piacerebbe riportare in Rai Loretta Goggi con un programma tutto suo. Con Raffaella Carrà fu un’esperienza bellissima e un privilegio. Con Loretta Goggi sicuramente potrei avere lo stesso risultato che ho avuto con Raffaella. Sono molti anni che non ha un programma suo. Assieme a Loretta il mio obiettivo è quello di riportare dei volti credibili anche per rilanciare Rai 2”

La carriera artistica di Loretta Goggi

La carriera artistica di Loretta Goggi è iniziata molto presto. Nel 1959, a soli 9 anni, Loretta partecipa al concorso radiofonico Disco magico. Da allora si spiana la strada per un percorso professionale nel canto, ma anche nella recitazione.

Non solo cantante e attrice, Loretta Goggi, anche grazie al suo carattere tutto pepe e le doti da imitatrice, è divenuta ben presto un personaggio televisivo molto noto, a cui è stata affidata la conduzione di diversi varietà di successo.

Un bagaglio di esperienza invidiabile grazie al quale oggi Loretta Goggi sta vivendo una seconda vita professionale. Loretta è infatti è l’apprezzatissima giudice della trasmissione di Rai 1 ‘Tale e Quale Show’, condotta da Carlo Conti.

Ma è proprio quell’esperienza e quella professionalità a far puntare su Loretta Goggi per un progetto tagliato su misura per lei. Talento e grande umanità, d’altronde come è stato per Raffaella Carrà, sono sempre sinonimo di successo.