A cura di Benedetta Esposito

La Rai ha preso una decisione deludendo le aspettative dei fan: Imma Tataranni 2, interpretata da Vanessa Scalera, non verrà trasmessa.

Solo gli amanti delle fiction e delle serie tv possono capire cosa rappresenta l’attesa di una puntata nuova. È un trucco ormai adoperato da anni e soprattutto vincente quello di terminare un episodio sul più bello, lasciando gli spettatori nel dubbio, spingendoli a voler vedere, a tutti i costi, il continuo.

Come accade per le singole puntate, anche una stagione intera, si ferma lasciando più domande che risposte.

Questa strategia è stata usata anche per Imma Tataranni- Sostituto Procuratore, la serie televisiva italiana, diretta da Francesco Amato e tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, andata in onda, per la prima volta, nel 2019.

Le avventure del procuratore più stravagante andranno in onda in autunno

Imma Tataranni oltre ad essere il titolo di questa fiction è anche il nome della protagonista, interpretata dall’attrice Vanessa Scalera. Nello sceneggiato ricopre il ruolo di sostituto procuratore della Repubblica di Matera, ed ha l’abitudine di risolvere i casi con metodi non molto convenzionali. Parallelamente alle sue indagini si svolgono anche le vicende della sua famiglia composta dal marito Pietro e la figlia Valentina, con i quali spesso si trova in disaccordo.

Quando si è conclusa l’ultima puntata della prima stagione, gli spettatori sono rimasti con tantissimi dubbi e anche tanta curiosità, ma fiduciosi di vedere il continuo al più presto, ovvero nel mese di maggio di quest’anno. Purtroppo, siamo alla fine di aprile e di Imma Tataranni non vi è traccia.

La Rai ha deciso di non mandare in onda Imma Tataranni 2 per il prossimo mese, preferendo slittare i quattro episodi della serie televisiva a settembre, esattamente il 15, secondo quanto scrive Superguida Tv.

Sfortunatamente, anche la data autunnale non è del tutto confermata. Solo il tempo ci dirà quando avremo la possibilità di riseguire le avventure del procuratore più stravagante che esiste.