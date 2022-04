A cura di zara penna

Sempre più probabile il ritorno di Ilaria D’Amico e Elisa Isoardi in Rai dopo anni di assenza di entrambe dall’emittente televisiva nazionale.

E’ l’ennesima indiscrezione lanciata da Dagospia. Secondo quanto si legge sul sito web, ci sarebbero due grandi ritorni in casa Rai, ovvero quelli di Ilaria D’Amico e di Elisa Isoardi, dopo mesi e mesi di totale assenza.

Secondo Dagospia, il manager della D’Amico, Beppe Caschetto, sarebbe in trattativa per far sì che la compagna di Gigi Buffon conduca uno show tutto suo su Rai 2. Al momento, non è stato firmato alcun accordo tra la D’Amico e la Rai. Ciò che sembra certo, però, è che il rapporto tra la D’Amico e Sky è giunto a termine. Il talk, che vedrebbe la giornalista come conduttrice, sarà incentrato sull’informazione e dovrebbe andare in onda in prima serata. Ilaria non è di certo nuova in casa Rai, visto che ha iniziato la sua carriera proprio con la Tv di Stato.

Ilaria D’Amico: “La parentesi sportiva è conclusa”

Dopo essersi dedicata al calcio, anche con lo speciale sulle partite di Champions League, ha scelto di allontanarsi dalla televisione per stare accanto alla sua famiglia. La D’Amico ha dichiarato che la “parentesi sportiva è conclusa”.

Arrivano indiscrezioni anche su Elisa Isoardi. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, pare che la conduttrice stia puntando alla domenica mattina di Rai 2. Secondo i rumors, la Rai starebbe pensando di affidarle un nuovo programma in onda su Rai 2 nel weekend. La Isoardi è reduce dalle partecipazioni all’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle, programma nel corso dei quali è riuscita a conquistare il pubblico.