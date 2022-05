A cura di Franci Russo

Amici 2021: per la prima volta nella storia del talent show, la finale, in onda domenica 15 maggio, avrà sei finalisti. Sono Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena.

Il motivo di tale decisione sta nel fatto che la giuria ha dato i medesimi voti ad Albe e alla fidanzata Serena, che si sono classificati, quindi, a pari merito, costringendo la produzione ad aggiungere un posto nella puntata finale, quella che decreterà il vincitore di Amici 2021.

Maria De Filippi ha comunicato il verdetto finale in uno studio vuoto. La storica conduttrice di Amici ha scherzato con i due fidanzati spiegando ad Abe e Serena che essendo giunti a pari merito spettava loro di decidere chi dovesse continuare e chi, invece, andare a casa. Albe, da gentiluomo, si è sacrificato per Serena, ma poi è scoppiato a piangere quando ha capito che entrambi si erano qualificati per la finale.

L'unico eliminato della serata è stato il ballerino Dario Schirone

L’unico eliminato della serata, quindi, è stato il ballerino Dario Schirone. Maria ha cercato di consolarlo: "Non voglio girarci intorno. Tu non sei in finale. Spero che tu sia andato bene, che sia contento di come hai ballato e che credi in quello che fai. So quanto ci tenevi, però, purtroppo, i posti a disposizione sono quelli. Non devi vederla come una bocciatura".

La puntata è stata caratterizzata dallo scontro tra le due professoresse Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il motivo? Sempre lo stesso, ovvero stabilire chi tra Michele Esposito e Dario Schirone avesse maggiore talento. Stavolta, però, la diatriba tra le due ha avuto una vittima. Dario, infatti, preso dallo sconforto, è scoppiato a piangere.

A consolare Dario anche il 'giudice' Stefano De Martino: "Pensa che a me la Celentano ne ha dette talmente tante che mi ha fatto cambiare mestiere. Ci saranno persone che crederanno in te ed altre no. Tu presta orecchio a queste ultime. La Celentano la conosco bene. Lei è convinta che la sua critica aiuta a crescere professionalmente. Siamo tutti d'accordo sull’uso del “bastone e carota”, d’altronde un po’ tutti siamo cresciuti così. Anche se stasera ci sono stati troppi bastoni".