A cura di Franci Russo

Kerem Bürsin scrive sul suo profilo Instagram un messaggio alla propria mamma, in occasione della Festa della Mamma.

Lo scrive per metà in turco e per metà in inglese: “Ti voglio bene! Buona fortuna a te e davvero grazie, grazie, grazie praticamente per tutto! Buona Festa della mamma, cara mamma. Ti amo Mamma”. Poi allega una foto della mamma con in braccio il piccolo Kerem.

Una dedica che ha commosso i fan dell’attore turco, conosciutissimo anche in Italia per la serie tv Love is in the air, in cui interpreta il ruolo di Serka Bolat insieme ad all’attrice turca Hande Erçel, nelle vesti di Eda Yıldız.

La serie tv è stata trasmessa da Canale 5 ed è andata in onda da maggio 2021 ad aprile 2022. La storia romantica tra i due protagonisti ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori, che si sono ancor più appassionati quando la love story è passata dalla finction alla realtà. Infatti Kerem e Hande sono stati insieme per circa un anno per poi interrompere la loro relazione qualche mese fa.

La fine della storia d'amore tra Kerem Bürsin e Hande Erçel

Sulla fine della loro storia d’amore i due non si sono mai espressi, anche se i giornali turchi parlano di tradimento da parte di Kerem con la cantante spagnola Stephanie Cayo.

E qualcosa di vero ci sarà pure, visto che Hande Erçel tronca bruscamente il discorso con i giornalisti turchi ogni qualvolta che si parla del suo ex.

La notizia della loro rottura si è diffusa velocemente in tutti Paesi in cui è stata trasmessa la fiction: Italia, Spagna, Brasile, Argentina e Cile. In tutti questi Paesi esistono fan club e pagine social dedicate ai due attori turchi, Kerem Bürsin e Hande Erçel.

Tuttavia i fan di entrambi i loro beniamini ora si son fatti una ragione, nonostante siano rimasti molto delusi della loro separazione.

Hande Erçel ora sembra che si stia frequentando con l’attore turco Kaan Yıldırım. I due, infatti, recentemente sono stati visti e fotografati insieme durante un viaggio a Londra.