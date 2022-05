A cura di Franci Russo

Massimo Ranieri torna a casa dopo un breve ricovero in ospedale per una rovinosa caduta dal palco dove si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli nello spettacolo “Sogno o son desto”.

Tanto spavento ed una costola rotta venerdì sera, quando alle ore 22, mentre intonava il brano “Vent’anni”, il cantante napoletano, nel tentativo di scendere le scale, metteva un piede in fallo e cadeva nel vuoto, come dimostrano alcuni video che girano in rete.

Massimo Ranieri, 71 anni, non ha perso mai la coscienza e per fortuna non ha battuto la testa, come in un primo momento si era detto. Subito soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, è stato sottoposto ad accertamenti di rito dai quali è risultata una frattura alla settima costola destra. Ranieri ha trascorso la notte tranquilla e nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 7 maggio, ha lasciato l’ospedale per raggiungere la sua abitazione, dove proseguirà la riabilitazione che gli hanno prescritto i medici.

Nel bollettino diramato nella mattinata di ieri si parlava di “paziente sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni".

Intanto migliaia di messaggi di vicinanza da parte di fan e personaggi del mondo dello spettacolo sono pervenuti al cantante sui social. Un vero e proprio bagno di affetto.

Tutto sommato è andata bene, per fortuna, a Massimo Ranieri, ma la sua disavventura ha riportato alla memoria per i meno giovani la tragedia che in circostanze analoghe colpì a soli 47 anni Mario Riva, popolare conduttore de Il Musichiere, programma cult dell'epoca. Il 20 agosto del 1960 il presentatore si trovava dietro le quinte del palco dell'Arena di Verona quando improvvisamente inciampò precipitando nel vuoto da un'altezza di circa tre metri e perdendo la vita a causa della gravità delle ferite riportate.