A cura di Gilda Riga

Che fine ha fatto Soleil Sorge? In queste ore si è verificato un vero e proprio tam tam mediatico a causa dell’assenza dai social media dell’influencer.

I followers hanno scosso “mari e monti” per cercare di avere notizie della giudice de La Pupa e il Secchione Show, che è letteralmente scomparsa dalle piattaforme social, circostanza assai anomala per Soleil che è sempre attivissima sui propri canali.

Soleil Sorge riappare: le stories su Instagram

Con il passare delle ore, i fan sono arrivati persino a temere il peggio. Per fortuna, la Sorge è finalmente riapparsa sul suo profilo ufficiale di Instagram pubblicando alcune stories, tranquillizzando i suoi seguaci preoccupatissimi per la sua assenza “ingiustificata”: “Volevo solo darvi un cenno di vita – spiega Soleil -. Vi leggo come al solito e ho visto che su Twitter state impazzendo pensando la qualunque della mia assenza. In realtà va tutto bene, più o meno. Ieri non mi sentivo benissimo, avevo un po’ di fiacca e mi sembrava quasi di avere l’influenza. Sono anche andata a fare un tampone Covid, però fortunatamente l’esito è stato negativo. Sto avendo un po’ un crollo in questo periodo in cui sono a mille: spostamenti e lavoro mi hanno un po’ destabilizzata, però alla fine tutto bene. Sono andata a fare un po’ di shopping con i miei cagnolini. Scusate per la mia assenza di questi giorni, ma ho veramente tantissimo lavoro da fare”.

Tutto rientrato, dunque. Soleil ha avuto solo una piccola battuta d’arresto, più che giustificabile in un periodo in cui gli impegni, lavorativi e non, sono veramente tanti.