A cura di Ludovica Ragonesi

Arisa e Vito Coppola avvistati di nuovo insieme.

La coppia più chiacchierata del momento è nata nel corso dell’ultima edizione del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Vito Coppola, ballerino professionista, ha portato Arisa, la sua allieva vip, alla vittoria attraverso balli sensuali e appassionati che hanno convinto il pubblico che ha fatto il tifo per loro sin dalla primissima puntata.

Un amore tra i due mai confermato né smentito.

Di certo, gli scatti privati tra Arisa e Vito in pose e atteggiamenti hot, non hanno mai lasciato spazio ai dubbi.

Ultimamente però, sia il profilo social di Arisa che quello del ballerino, non riportavano più né foto né storie dei due insieme.

Questa assenza aveva fatto pensare ad una crisi ed un allontanamento tra i due.

Poi, a sorpresa, ci ha pensato la conduttrice Barbara D’Urso ad alimentare nuovamente le speranze dei fan di Arisa e Vito.

Arisa e Vito Coppola abbracciati alla festa di compleanno

L’occasione galeotta è stato il super party esclusivo per il compleanno della nota conduttrice de La pupa e il secchione.

Barbara D’Urso, in occasione dei suoi 65 anni, ha infatti organizzato una festa molto glamour che ha richiamato tanti vip del mondo dello spettacolo.

Palloncini, torta, bollicine e tanto divertimento. Questi gli ingredienti del compleanno più “in” del della televisione.

E proprio in un video in cui vengono ripresi i festeggiamenti, ecco rispuntare, teneramente vicini come due piccioncini innamorati, proprio Arisa e Vito Coppola.

I due si sono abbracciati forte forte durante le note della canzone “Abbracciame” di Andrea Sannino.

Arisa e Vito non hanno esitato a stringersi l’un l’altro e ballare insieme la romantica canzone.

Fan in delirio per la scintilla che sembra essersi nuovamente accesa tra i due… o che forse non si era mai spenta.