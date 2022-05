A cura di Ludovica Ragonesi

Guenda Goria premiata alla Casa del Cinema di Roma.

La figlia del giornalista sportivo Amedeo Goria e della showgirl Maria Teresa Ruta, si è recata a Roma per un evento molto prestigioso.

Si tratta dell’incontro per la consegna del Premio Accademia Actor’s Planet, organizzato da Simona e Rossella Izzo, entrambe attrici e doppiatrici di lungo corso

Alla cerimonia presenti Anna Pettinelli come madrina dell’evento, l’attrice Flora Canto, il conduttore ed attore Beppe Convertini, l’insegnante di dizione e recitazione Fioretta Mari (divenuta molto famosa per essere stata una delle storiche insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi) ed il regista Federico Moccia.

Guenda Goria è un’attrice di teatro, la cui carriera nel mondo della recitazione forse è ancora sconosciuta a molti.

Di certo, la figlia di Amedeo Goria non è un’artista improvvisata. Guenda ha studiato infatti recitazione e si è diplomata al The Actor’s Academy di Milano. Ha anche studiato danza per dieci anni e si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. Come se non bastasse, la Goria ha anche una laurea in Filosofia ed Estetica.

Molto belle le motivazioni per l’attribuzione del premio: “Le sue straordinarie capacità di disegnare donne sempre diverse, ma vere, sensuali, espressive e complete. Per la mimica sobria ma estremamente espressiva. Il sorriso accattivante, la bellezza e l’indiscutibile sex appeal. Per i magnifici personaggi che ci ha regalato e che continua a regalarci, che l’hanno fatta amare ed adorare dal pubblico”.

Motivazioni niente male per una figlia d’arte che cerca di trovare la propria strada indipendentemente dal nome dei propri genitori famosi.

Guenda, che peripezie per arrivare a Roma

L’attrice, nelle sue stories di Instagram, ha reso partecipi i suoi follower di una brutta disavventura capitata durante il tragitto in treno per raggiungere la Casa del Cinema di Roma.

Guenda si è infatti lamentata non solo del treno partito con un ritardo di mezz’ora ma anche di aver accidentalmente rotto la sua borsa e di aver perso la sua trousse con tutti i trucchi all’interno.

Ma, nonostante non avesse i suoi trucchi con sé, Guenda Goria ha partecipato alla premiazione in forma smagliante e con uno stile impeccabile.