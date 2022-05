A cura di Gilda Riga

Venti di guerra tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli.

Il motivo del contendere sono alcune dichiarazioni rilasciate dalla stilista emiliana Elisabetta Franchi durante un evento organizzato da Il Foglio e PWC. “Assumo solo donne dai 40 anni un su, loro hanno già fatto tutti e quattro i giri di boa” ha detto la Franchi. Apriti cielo! Il mondo del web è insorto così come quello dei vip che si sono immediatamente schierati contro le frasi proferite dalla stilista.

Ad intervenire con forza l’esponente del Partito Democratico Marianna Madia, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Una somma di stereotipi sciocchi su donne, uomini, giovani, lavoro e impresa. Per fortuna la nostra società è nel complesso più avanti di così, anche se le carenze di welfare sono ancora troppe”. A rincarare la dose ci ha pensato anche l’attore Alessandro Gasmann, che attraverso i suoi profili social ha invitato a boicottare il brand: “Mi auguro che tutte le donne clienti under 40 della Franchi cessino di acquistare i suoi prodotti, perché troppo occupate in altro".

In prima linea anche Selvaggia Lucarelli che sul suo profilo Twitter ha lanciato vere e proprie bordate nei confronti della Franchi: “Qui la lunare intervista a Elisabetta Franchi sulle donne e il lavoro. Roba che l’intervista a Lavrov (Ministro degli Affari Esteri russi, ndr) in confronto è stata un esercizio di mastodontico giornalismo”.

Selvaggia Lucarelli: scontro con Sonia Bruganelli

L’unico personaggio del mondo dello spettacolo a prendere le difese di Elisabetta Franchi è stata la moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli: “Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà stato sicuramente gradevole, ma ricordo che è la sua azienda, che paga lei i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere chi reputa più opportuno. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia”. La risposta alle dichiarazioni della Bruganelli non si è fatta di certo attendere, con Selvaggia Lucarelli che su Instagram ha commentato: “Dai Sonia, ti reputo più intelligente di così”.

Siamo certi che la polemica continuerà ad infiammare il web ancora per diverso tempo.