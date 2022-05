A cura di Gilda Riga

Valentina Ferragni alla scoperta dell’ignoto.

L’influencer e imprenditrice, che conta quasi 4 milioni e mezzo di followers su Instagram, dopo aver trascorso alcuni giorni da turista a Palermo per festeggiare il compleanno della sorella maggiore Chiara, è nuovamente “zaino in spalla” per raggiungere una meta piuttosto lontana.

Valentina è molto impegnata dal punto di vista lavorativo per promuovere il suo brand Valentina Ferragni Studio, che produce accessori e soprattutto gioielli.

Valentina Ferragni: next stop Hawaii

Questa volta, la più piccola delle sorelle Ferragni si è imbarcata in un viaggio lunghissimo per raggiungere le Hawaii. E’ la stessa Valentina ad informare i followers attraverso alcune stories su Instagram: “Buongiorno da Malpensa. Sono in partenza direzione Hawaii, dove andrò per presenziare ad un lavoro stupendo. Tutto il viaggio e il primo giorno sarò completamente da sola (fatemi compagnia!), ma dopodomani arriverà Luca (il fidanzato, ndr) direttamente da Los Angeles perché si trova lì per lavoro. Faremo tre giorni io e lui per la prima parte del lavoro, poi ci uniremo ad un gruppo più grande. Sono molto emozionata e anche un po’ preoccupata, perché non ho mai viaggiato così lontano da sola (circa 24 ore per arrivare). Dovrò fare tre cambi di volo e spero di non perdere nessuna coincidenza. C’è una prima volta per tutto, e spero di trascorrere bellissime giornate. Hawaii arrivo!”.

Chissà, magari per Valentina e il fidanzato Luca Vezil sarà anche l’occasione per visitare i luoghi del Pearl Harbor, film con protagonisti Ben Haffleck e Josh Hartnett, quest’ultimo attore preferito della Ferragni come più volte ribadito dalla stessa influencer.

Siamo sicuri che Valentina e Luca ci faranno vivere quei luoghi fantastici grazie ai loro scatti che pubblicheranno sui social. Buone vacanze, ragazzi!