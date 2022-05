A cura di Gilda Riga

Bufera sulla conduttrice di Domenica In Mara Venier.

La scorsa domenica la storica conduttrice Rai aveva deciso all’ultimo minuto di non ospitare Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il motivo sarebbe stato un’intervista rilasciata il giorno prima a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin.

La Venier, a causa della sua decisione non concordata con i vertici aziendali, è stata fortemente attaccata da Riccardo Laganà, membro del Consiglio di Amministrazione della Rai. “L’eterna conduttrice della domenica pomeriggio pare abbia deciso, anche in modo scomposto visto il putiferio mediatico, di non ospitare il nuotatore Manuel Bortuzzo, costretto sulla sedia a rotelle a causa di due colpi di pistola al torace” ha affermato Laganà. “La sua presenza a Domenica In sarebbe stata di promozione alla fiction in onda la sera sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice. Poteva essere magari anche un modo per parlare di disabilità, invece tutto pare sia stato ricondotto ad una mancata primizia editoriale, perché il giorno prima il nuotatore è stato ospite in un salotto della concorrenza a parlare più che altro di sentimenti e precedenti amori e non della fiction”. Poi arriva la stoccata finale: “Non si può considerare una rete o una trasmissione come proprietà privata, dove entrano le amicizie e le simpatie, ma rimangono fuori le antipatie o il pensiero non conforme. Così diventa una direzione a responsabilità limitata”.

Insomma, la decisione di Mara Venier ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico, destinato ad avere ancora degli strascichi.