A cura di Gilda Riga

Fedez alle prese con i pasticci della piccola Vittoria.

Il rapper, marito di Chiara Ferragni e nuovo giudice di X Factor, è solito postare su Instagram immagini e video che lo vedono alle prese con i figli tra le mura domestiche. Fedez è un papà attento, premuroso e follemente innamorato di Leone e Vittoria, con i quali ama trascorrere il tempo.

La piccola di casa Ferragnez ne ha combinata un’altra delle sue. Nelle stories postate dal papà su Instagram, la si vede impegnata a rimuovere delle foglie all’interno di un grosso vaso per poi posizionarle su una poltrona posta nelle vicinanze. Fedez prova in tutti i modi a dissuaderla, la lei continua imperterrita come se nulla fosse, fino a quando il giudice di X Factor decide di passare dalle “parole ai fatti”, spostandola dal vaso. Vittoria non sembra affatto gradire e scoppia in un pianto di assoluta disapprovazione per quanto appena accaduto. Ma non demorde: pochi istanti dopo è nuovamente vicino al grosso vaso intenta a proseguire la sua “opera”. La scena è decisamente divertente, con Fedez che esclama “Qualcuno mi aiuti!”, e con Vittoria che appare molto divertita.

Fedez la riprende in braccio e cerca di distrarla in tutti i modi, ma l’unico obiettivo della piccola è quello di continuare a sporcare casa: “Sei in castigo, ok? Monella!” dice papà Fedez.

L’ultima stories è probabilmente la più esilarante: Fedez esulta per essere riuscito finalmente a dissuadere la figlia, che però esclama “Cacca!” e con il marito di Chiara Ferragni che risponde “Come cacca, amore?”.

Nel frattempo, a breve Fedez sarà impegnato con la nuova edizione di X Factor, che dovrebbe andare in onda su Sky a partire da settembre 2022.