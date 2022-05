A cura di Franci Russo

Hande Erçel pubblica sul suo profilo Instagram un nuovo video dello spot che la vede testimonial di Atasay jewelry, ed è subito un successo di like.

L’attrice turca Hande Erçel, nota in Italia per la serie tv Love is in the air che l’ha vista protagonista insieme a Karem Bürsin, andata in onda su Canale 5, ha girato un video per pubblicizzare i monili della gioielleria Atasay e in cui ha messo in mostra tutta la sua bellezza orientale.

A fare da cornice allo spot questa volta sono le dune del deserto, un cavallo che corre sulla sabbia, una jeep ed un albero. E poi c’è lei, Hande, che mostra con le sue movenze i gioielli che indossa: collane, anelli e bracciali.

La vita sentimentale di Hande Erçel tra vecchi (Kerem Bürsin) e nuovi amori (Kaan Yıldırım )

La bella attrice turca ha riempito le pagine dei giornali per la sua storia d’amore con Kerem Bürsin, non solo nella fiction Love is in the air, in cui interpreta Eda Yıldız, ma anche nella vita reale. I due si sono innamorati sul set e la loro storia d’amore ha appassionato milioni di telespettatori. Purtroppo l’idillio tra i due è durato meno di un anno. Da qualche mese Hande e Kerem si sono lasciati, pare per il tradimento di lui con la cantante e modella spagnola Stephanie Cayo.

Ma Hande Erçel, però, si è consolata presto. I giornali turchi parlano con insistenza della nascita di una nuova love story tra l’attrice turca e l’attore Kaan Yıldırım, 35 anni, suo ex co-protagonista nella serie tv Halka. I due sono stati paparazzati mentre si trovavano in vacanza insieme a Londra. E la stessa Hande, durante la serata promozionale dei gioielli Atasay, alla domanda del giornalista turco circa la sua attuale relazione con Kaan Yıldırım ha risposto: “Grazie, va tutto bene. Siamo qui però per parlare di affari. Parleremo di questioni private dopo, grazie mille".