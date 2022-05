A cura di Gilda Riga

Non solo cantanti e stelle internazionali all’Eurovision Song Contest di Torino, che avrà il suo epilogo sabato 14 maggio.

Al Festival musicale più importante d’Europa, anche una parata di ex concorrenti dei vari reality show targati Mediaset: da Alex Belli a Delia Duran; da Guenda Goria a Mirko Gancitano; da Drusilla Gucci a Francesco Chiofalo. Tutti seduti allo stesso tavolo nel corso di una serata di gala organizzata a margine dell’evento musicale. Tutti con un unico denominatore comune: la partecipazione a Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione Show e Temptation Island.

Della forte amicizia tra Belli e Gancitano e delle rispettive partner, Delia Duran e Guenda Goria, già eravamo a conoscenza. Ma adesso tra i due sembra esserci un “terzo incomodo”: si tratta di Francesco Chiofalo, ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show e attuale compagno di Drusilla Gucci, modella e brand ambassador del famosissimo marchio di moda fondato dal suo prozio Guccio Gucci. Anche la giovane Drusilla è salita alla ribalta nazionale per la sua partecipazione ad un reality show, L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi.

Alex Belli: "Ecco perchè Drusilla Gucci sta con Chiofalo"

Ha suscitato parecchia curiosità la storia d’amore tra la Gucci e Chiofalo: così diversi, praticamente agli antipodi sotto qualsiasi punto di vista. Lei timida, riservata e raffinata, lui “coatto” e poco istruito, ma molto simpatico ed espansivo (in passato si è anche occupato della security all’esterno di locali notturni). Eppure, nonostante le evidenti diversità, la loro relazione prosegue a gonfie vele. A tal riguardo Alex Belli ha provato a fornire una spiegazione postando alcune stories su Instagram: “Allora, finalmente abbiamo capito il motivo per il quale Drusilla sta insieme al nostro Chiofalo. Ragazzi guardate che cranio (rivolgendosi all’ex Pupo), ha un cranio favoloso, un cranio da collezione”. Il “povero” Chiofalo, preso simpaticamente di mira da Belli ha commentato “E’ un po’ inquietante questa cosa”. Poi la chiosa finale del compagno di Delia Duran: “E vissero per sempre “morti e contenti”.

Facciamo gli auguri a Drusilla e Francesco. Del resto, quando c’è l’amore viene abbattuta qualsiasi barriera!