A cura di Ludovica Ragonesi

Barbara D’Urso ha appena compiuto 65 anni. Si, abbiamo capito bene: 65 anni!

La splendida Barbarella è in una forma fisica pazzesca e, sia nel corpo che nello spirito, non dimostra assolutamente la sua età.

Ma c’è un elisir di bellezza dietro tutto questo? Molti insinuerebbero che la “magia” in realtà sia opera delle mani esperte di un chirurgo.

Sebbene questa eventualità non si possa escludere (e non ci sarebbe nulla di male nel ricorrere a qualche aiutino per sentirsi più belle), è la stessa D’Urso a svelare ai suoi fan i suoi riti di bellezza ed i segreti per essere sempre al top della forma.

Barbara d’Urso è molto attiva sui social e spesso regala ai suoi fan i dietro le quinte delle sue trasmissioni.

Ma, ogni mattina, è il video della sua colazione pre-workout che dà i buongiorno ai follower di Instagram.

Frutta supervitaminica per la bionda Barbara prima di cominciare l’allenamento di mattina presto.

Quindi premute di arance a gogo, mandarini a profusione e, a volte, frutti esotici come se non ci fosse un domani.

La sua “passione” è il vero segreto per sconfiggere il tempo

Certamente non è soltanto la frutta a regalare alla nota conduttrice un aspetto da ragazzina ma anche e soprattutto l’allenamento.

Barbara D’Urso è infatti non solo un’accanita fitness lover ma anche una ballerina provetta.

La presentatrice de La pupa e il secchione, ha infatti svelato proprio sui social la sua passione per il ballo, specie quello latino americano, mostrando spesso passi e movimenti corpo a corpo con ballerini professionisti. E chissà che questa sua passione non la porti a partecipare al talent show Ballando con le Stelle, di Milly Carlucci.

Il ballo deve esser stato per Barbara D’Urso una passione da sempre. Almeno sin dai tempi del suo matrimonio con il ballerino Michele Carfora, di 12 anni più giovane, sposato nel 2002 e da cui ha poi divorziato 6 anni più tardi.

Dopo la fine del matrimonio, lui è sparito dalle scene, mentre Barbara, a dispetto di un cuore infranto, ha premuto sull’acceleratore mostrandosi ogni giorno sempre più bella in tv.