A cura di Benedetta Esposito

Nel gossip odierno, tra le tante personalità famose, sicuramente Stefano De Martino è quella più apprezzata e di lui non si finisce mai di parlare.

Nato in una città marittima, Torre Annunziata in provincia di Napoli, come ragazzo di modeste origini, la vita gli ha riservato una fama a livello nazionale e questo grazie alle sagge scelte che ha preso sin da quand’era piccolo.

Tutto è iniziato con l’iscrizione ad una scuola di danza, dalla quale ha accresciuto le sue già innate abilità come ballerino che gli hanno permesso di entrare a far parte della squadra del programma Amici, firmato Mediaset e condotto da Maria De Filippi. Il talent diventa il punto di partenza per un’invidiabile carriera di successo. Stefano, infatti, acquisendo man mano ruoli sempre più importanti, passa dall’essere partecipante a conduttore di svariati programmi televisivi, da Made in Sud, a Stasera tutto è Possibile e, ancora, a Bar Stella.

Ad accrescere maggiormente la sua notorietà è sicuramente, poi, il fidanzamento e poi il matrimonio con la famosissima showgirl argentina Belen Rodriguez, con la quale ha avuto alti e bassi, ma che oggi è al suo fianco per crescere insieme il primogenito Santiago.

Stefano De Martino pubblica un video che lo ritrae insieme al figlio Santiago

Ed a proposito di figli, proprio oggi 12 maggio, Stefano ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che lo ritrae proprio insieme al piccolo.

Il video è firmato Armani, e affianco al noto marchio si legge la scritta “Parents Talks”. Si tratta infatti della seconda edizione di Armani Junior, nella quale sono stati scelti otto video-storie che raccontano l’essere genitori al giorno d’oggi mostrando, grazie alle esperienze personali e ai diversi punti di vista, uno spaccato sulla genitorialità contemporanea, in cui l’unico fil rouge è l’amore in ogni sua forma.

I protagonisti scelti per questa edizione, oltre a De Martino, sono Sara e Riccardo, Mahira Abdel Aziz, Elisa Sednaoui, Sophie Power, Gianni Bettucci, Lodovica Comello e Moe, con lo scopo di rappresentare i valori di famiglia in ogni sfaccettatura.

Nel video, scelto da Armani, anche Stefano racconta ciò che per lui significa essere genitore e lo fa con queste parole: “L’intimità che oggi coltivo con mio figlio non ce l’avevo con mio padre. Io sono un padre sicuramente diverso ma semplicemente perché credo che siamo una generazione di genitori diversi. Non ci sono madri esemplari o padri perfetti. Ognuno di noi diventa genitore e poi improvvisa”.

