A cura di Benedetta Esposito

Roberto Valbuzzi pazzo di gioia, ha condiviso su Instagram una foto dolcissima.

Per quanto si potrebbe dire che la Mediaset e la Rai la facciano da padrone, negli ultimi anni, altri emittenti televisive hanno guadagnato terreno, creandosi la loro fetta di fedeli telespettatori. Tra queste, ricordiamo, soprattutto Food Network, Tv 8 e Real Time che, per quanto raramente propongano film e nelle quali le fiction sono completamente assenti, propongono tematiche che vengono molto apprezzate, dal momento che si parla principalmente di arredamento, stile e cucina. In questo trio di canali, molti personaggi, oggi famosi, si sono fatti un nome e tra questi spicca Roberto Valbuzzi.

Roberto è un conduttore televisivo, ma soprattutto un cuoco, non a caso, i programmi da lui capitanati riguardano proprio l’ambito culinario e quello che gli ha consentito il salto di qualità, sicuramente, è stato Cortesie per gli Ospiti, trasmesso su Real Time, nel quale lo chef svolge il ruolo di giudice, insieme a Csaba Della Zorza e Diego Thomas, valutando due coppie che si sfidano ai fornelli, in casa propria.

Roberto diventa per la seconda volta papà. La foto su Instagram del piccolo Gabriele

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Valbuzzi, dal 2018 è sposato con Eleonora Laurito ed è padre di una bimba di nome Alisea.

Circa una settimana fa, la moglie di Roberto, ha dato le dimissioni dal programma Rai Detto Fatto, nel quale vi ha trascorso tantissimi anni. Se allora il motivo non era ancora chiaro, proprio oggi 13 maggio, forse è stato svelato. Eleonora ha partorito un maschietto. Roberto è al settimo cielo e per condividere la sua gioia, ha pubblicato una foto su Instagram ritraente la moglie con il nuovo arrivato. Sotto la foto, una frase: “Benvenuto, Elan, Gabriele Valbuzzi”.

Non possiamo dunque che augurare tantissimi auguri ad entrambi i genitori e un in bocca al lupo al piccolo Gabriele.