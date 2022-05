A cura di Gilda Riga

Fiori d’arancio per Eleonora Boi e Danilo Gallinari.

La giornalista sarda, ex conduttrice di Mediaset, e il cestista degli Atlanta Hawks convoleranno presto a nozze. Dalla loro relazione è nata nel dicembre 2020 la piccola Anastasia.

A dare l’annuncio del lieto evento la stessa Eleonora che ha postato su Instagram alcune stories in cui, insieme al futuro marito, è alle prese con la scelta delle candele che faranno parte dell’allestimento e delle bomboniere per la cerimonia. “Sia in Italia che in America amiamo avere a casa queste flagranze, e sia io che Danilo abbiamo scelto di affidarci a loro per il nostro matrimonio. E’ incredibile, abbiamo scelto la stessa flagranza per la candela che sarà la nostra bomboniera, e l’abbiamo anche personalizzata”.

Eleonora è parsa particolarmente commossa: finalmente potrà coronare il suo sogno d’amore con Danilo Gallinari.

Eleonora Boi approda alla ribalta nazionale nel 2013, quando inizia la sua avventura al programma “Speciale Calciomercato” in onda su Sportitalia. Nel corso degli anni è diventata una delle figure di punta di Mediaset, conducendo insieme a Sandro Sabatini lo studio pre e post delle partite di Champions League. La Boi è sempre stata molto apprezzata non solo per la sua bellezza stordente, ma soprattutto per le indiscutibili doti professionali più volte emerse negli anni trascorsi a Mediaset.In seguito alla scomparsa di Mediaset Premium, Eleonora è uscita dai radar della televisione. Ma il suo non è stato un allontanamento casuale.

La bella e brava giornalista originaria di Cagliari, infatti, si è trasferita negli Stati Uniti per raggiungere il compagno Danilo Gallinari, cestista italiano ala degli Atlanta Hawks. Dalla loro relazione è nata nel dicembre 2020, proprio nella città dello Stato della Georgia, la piccola Anastasia.

Non si conoscono ancora i dettagli ne la data del matrimonio. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo agli sposi e gli auguri per un futuro pieno d’amore.