A cura di Ludovica Ragonesi

Ilary Blasi è al timone de L’Isola dei Famosi per la seconda volta.

Il surviving game di Canale 5 registra ascolti sempre apprezzabili e la conduttrice spicca per la sua capacità di tenere a bada le polemiche e le liti tra i concorrenti.

La fame si sa, fa brutti scherzi ed il programma è stato da sempre caratterizzato dalle discussioni generate, il più delle volte, dal calo di zuccheri dei protagonisti.

Ma Ilary Blasi non è soltanto abituata a gestire situazioni critiche negli studi televisivi.

Ilary è infatti mamma di 3 splendidi ragazzi avuti da famosissimo calciatore Francesco Totti.

Il primogenito, Cristian Totti, ha oggi 16 anni, la seconda figlia, Chanel, ne ha 15 anni e la terzogenita, Isabel, appena 6.

Se la piccolina di casa è l’amore della famiglia, per Ilary invece gestire i primi due figli in piena età adolescenziale, non deve essere di certo un compito facile.

La confessione durante una puntata de L’Isola dei Famosi

Nell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, tra i concorrenti spicca senza dubbio Carmen Di Pietro, approdata sull’isola insieme a suo figlio Alessandro.

Un po’ per vivacizzare le dinamiche della trasmissione, un po’ perché c’è un fondo di verità, Carmen dimostra di essere la tipica mamma apprensiva e iperprotettiva nei confronti del figlio maschio.

La Di Pietro è molto gelosa soprattutto delle attenzioni che il figlio 21enne riserva alle altre naufraghe in gioco.

In una recente puntata dell’Isola, Carmen ha sbottato contro il figlio Alessandro, “colpevole” di voler vivere questa esperienza in Honduras con maggiore indipendenza e autonomia dalle attenzioni oppressive della madre. La Di Pietro ha così tuonato: “Uomo lo diventerà quando lo dico io. Quando io dico una cosa lui deve dirmi subito di si”.

Clamore in studio per questa affermazione così perentoria.

La solidarietà nei confronti di Carmen Di Pietro arriva, inaspettata, proprio dalla conduttrice del programma, Ilary Blasi che, con tono quasi rassegnato, ha affermato : “Mio figlio Cristian già è tanto che mi saluta”.

Ilary infatti ben comprende il desiderio di Carmen di volersi sentire sempre al centro delle attenzioni del proprio figlio, dal momento che Cristian (figlio di Ilary), sebbene abbia soltanto 16 anni, è già proiettato verso la carriera da calciatore come il suo papà.