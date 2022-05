A cura di Franci Russo

Una Emma Marrone in un video dedicato a lei dalle sue fan.

Il video della cantante salentina pubblicato sul profilo Instagram emmarealbrown, gruppo fan page, ci mostra un’Emma inedita, allo stesso tempo bella, sensuale, sbarazzina, seria, sorridente.

Un video che racchiude le mille sfaccettature della bravissima cantante, pronta a festeggiare il suo 38esimo compleanno il 25 maggio prossimo.

Sembra ieri la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nel settembre del 2009, dal quale ne uscì vincitrice. Da lì il trampolino di lancio per una repentina e fulgida carriera.

Emma Marrone ha partecipato a tre Festival di Sanremo, vincendo l’edizione del 2012 con il brano Non è l’inferno. Ha ricevuto tantissimi premi, tra cui 15 Wind Music Howards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d'oro, di platino e multiplatino.

La vita sentimentale di Emma non è stata rosea come quella professionale

Non altrettanto fortunata, però, la vita sentimentale di Emma. L’unico fidanzato ufficiale è stato Stefano De Martino, conosciuto tra i banchi della scuola di Amici. All’età di 38 anni, quindi, l’artista pugliese risulta single, anche se non ha mai nascosto il desiderio di avere dei figli.

Ritornando al video, le sue fan lo hanno realizzato mettendo insieme una serie di frame di diversi video della cantante per poi racchiudere il tutto in un unico involucro con il brano di sottofondo I was never there. Il risultato è davvero interessante e ci mostra, tra l’altro, una Emma in biancheria intima con un ampio tatuaggio sul fianco destro raffigurante un ramo di ciliegio che parte dalla punta più estrema del fianco fino a sfiorare il prosperoso seno.