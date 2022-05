A cura della Redazione

Pace fatta tra Mara Venier e Loredana Bertè: il grande gesto sui social

Un lungo abbraccio ha sugellato la pace fatta tra Mara Venier e Loredana Bertè. L’occasione è stata la tappa romana al teatro Brancaccio di Roma da parte della cantante calabra.

Ma facciamo un passo indietro.

Al Festival di Sanremo dell’edizione del 2019, quella vinta da Mahmood con Soldi, Loredana Bertè si classifica al quarto posto. La domenica successiva Mara, come suo solito, invita i cantanti ad esibirsi a Domenica In. Loredana Bertè, per protesta per il quarto posto conseguito nella gara canora, il cui risultato viene fortemente contestato e fischiato dal pubblico dell’Ariston, non si presenta al programma della Venier, suscitando rammarico e disappunto da parte della conduttrice. “Io ho sempre voluto bene alla Bertè – disse allora Mara -. Non mi sento offesa, ma non merito un trattamento simile”.

Nell’ambito della stessa puntata, anche il cantante Ultimo, classificatosi al secondo posto, non si presenta da Mara dimostrando solidarietà a Loredana.

L’abbraccio commovente tra Mara Venier e Loredana Bertè

Ora a distanza di tre anni da quell’episodio, è arrivata finalmente la pace fra le due big donne del mondo dello spettacolo e della musica italiana.

Mara Venier pubblica su Instagram la foto del suo abbraccio con Loredana Bertè con il messaggio: “Bello ritrovarti Loredana... davvero! Abbracci che fanno bene all’anima… ti voglio bene e adesso non ci perdiamo più!!!!”.

A sua volta, Loredana pubblica sul suo profilo Instagram la foto con Mara, con la scritta: “Ieri sera in occasione della mia tappa romana al Teatro Brancaccio ho “ritrovato” una cara amica… I nostri occhi parlano. Ti voglio bene Mara”.

Occhi lucidi per entrambe le star, commosse nel rivedersi e ritrovarsi a distanza di anni. Un gesto che oltre a riconciliare due grandi personaggi dello spettacolo e della musica italiana, ha commosso e reso felici anche milioni di fan.