A cura di Ludovica Ragonesi

Antonella Clerici è in onda tutti i giorni su Rai 1 con la sua trasmissione fresca e briosa ‘È sempre Mezzogiorno’.

Ricette, aneddoti ed interviste per il programma della bionda conduttrice che si attesta tra le più amate delle reti Rai.

Mancano ormai pochissime puntate alla conclusione di ‘È sempre Mezzogiorno’.

I telespettatori più affezionati dovranno infatti salutare la loro beniamina il 3 giugno, quando il programma terminerà per la pausa estiva.

Questo finale di stagione però non finisce di riservare sorprese.

Dopo lo stop di appena due settimane fa a causa di un’intossicazione alimentare, Antonella Clerici è stata nuovamente colpita da un malessere durante la diretta.

Panico in studio ma, per fortuna nulla di preoccupante.

L’episodio è avvenuto mentre la Clerici era al telefono con un telespettatore per il gioco “pentola e dispensa”. La conduttrice, presa dal forte dolore, è stata costretta ad allontanarsi.

I validi “assistenti” di Antonellina, Lorenzo Biagiarelli e la Zia Cri, hanno immediatamente sopperito alla mancanza, prendendo il comando della trasmissione, nell’attesa che la presentatrice si riprendesse totalmente.

Rientrata in studio, la Clerici ha spiegato il motivo del malessere: forti crampi allo stomaco.

Due settimane fa un episodio analogo per la bionda conduttrice

Soltanto due settimane fa, Antonella Clerici era stata costretta a fermarsi a causa di un’intossicazione alimentare.

Riposo forzato a casa di un giorno per la conduttrice, durante il quale furono mandate in onda delle repliche della trasmissione.

A spiegare cosa accadde, ci pensò la stessa padrona di casa che, in una diretta sui social, svelò i motivi della sua assenza:

“Ciao amici. Sono qui solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo. Un abbraccio”.